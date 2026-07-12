جولات إشرافية مكثفة على عدد من المنشآت الصحية بدمياط

قام فريق إدارة متابعة المديريات بمديرية الشؤون الصحية بدمياط بتنفيذ عدد من الجولات الإشرافية على مستشفيات عزبة البرج المركزي، ووحدة ميت الشيوخ التابعة لإدارة فارسكور الصحية، ووحدات أبو سعادة، وحدة أبو عدوي، السعيدية القبلية التابعة لإدارة كفر سعد الصحية، ووحدة البساتين التابعة لإدارة كفر البطيخ الصحية، ومركز صحة رابع التابع لإدارة دمياط الصحية.



يأتي ذلك في إطار الحرص على متابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالمعايير والإجراءات المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

كما تم خلال المرور رصد بعض الملاحظات والعمل على تلافيها فورًا، مع التأكيد على رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الانضباط بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطنين.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بدمياط استمرار جهودها في المتابعة الميدانية الدورية لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة الوحدات والمنشآت الصحية.

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