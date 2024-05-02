37000 ألف جنيه للطن.. انهيار جديد في أسعار الحديد والأسمنت

سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاعا إلي أن وصل خلال الأيام الماضية الى45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 37800 جنيه.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين بـ أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الخميس



وبلغت أسعار الحديد اليوم الخميس ما يلي :-

- سجل سعر طن حديد عز اليوم الخميس 42155 جنيه.



- بلغ سعر طن حديد الاستثماري اليوم الخميس 40558 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد سرحان اليوم الخميس 38000 جنيه.

- ووصل سعر طن حديد بشاي اليوم الخميس 41000 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم 41000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد الكومي اليوم 38000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 41000 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم 38000 جنيه.

- وسجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم 38000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد العشري اليوم 37500 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد عطية اليوم 38500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم



فيما جاءت أسعار الأسمنت اليوم الخميس كما يلي :-

- فيما سجل سعر طن أسمنت الرمادي 2218 جنيها.

- كما بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل 1950 جنيهًا.

- فيما سجل سعر طن أسمنت حلوان 2020 جنيهًا.

- كما بلغ سعر طن أسمنت المسلح 2020 جنيهًا.

- فيما سجل سعر طن أسمنت النصر 1990 جنيهًا.

- كما سجل سعر طن أسمنت المخلوط، يتراوح ما بين 1280 و1390 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المقاوم، يتراوح ما بين 2010 و2220 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت الأبيض، يتراوح ما بين 3820 و3920 جنيهًا.

و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.