مان سيتي ضد ليفربول.. خروج محمد صلاح ودخول عمر مرموش

يتفوق فريق مانشستر سيتي على ليفربول بنتيجة 4-0 حتى الدقيقة 85 من المباراة المقامة على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يسيطر السيتي على مجريات اللقاء منذ البداية.

وشهدت المباراة خروج النجم المصري محمد صلاح ، من أرض الملعب في الدقيقة 77 بعد إهداره ركلة جزاء، ليحل محله الإيطالي فيديريكو كييزا في تغيير تكتيكي من المدير الفني لليفربول.

وعلى الجانب الآخر، أجري مانشستر سيتي تبديل تكتيكي أيضًا، حيث غادر آيرلينج هالاند أرض الملعب في الدقيقة 77 ليحل محله الدولي المصري عمر مرموش.

وسجل أهداف مانشستر سيتي في اللقاء كل من: آيرلينج هالاند (هاتريك: 38’ ضربة جزاء، 45+2’، 57’) وأنطوان سيمينيو (50’)، ليضع الفريق نفسه في طريق مريح نحو نصف النهائي.