مان سيتي ضد ليفربول.. شاهد محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام السيتي

أهدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ركلة جزاء أمام مانشستر سيتي، ليظل الفريق الأحمر متأخراً بنتيجة 4-0 في المباراة المقامة حالياً على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل النرويجي آيرلينج هالاند ثلاثية (هاتريك)، بينما أضاف أنطوان سيمينيو الهدف الرابع، ليصبح التفوق الساحق للسيتي واضحاً قبل انتهاء المباراة.

وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح أساسياً مع ليفربول، في حين جلس مواطنه عمر مرموش على مقاعد البدلاء ضمن تشكيلة مانشستر سيتي.

بهذه النتيجة، يبدو أن مانشستر سيتي في طريقه إلى التأهل بسهولة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يحتاج ليفربول إلى استعادة توازنه ومحاولة تقليص الفارق قبل صافرة النهاية.