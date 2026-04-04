قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

خطر الحريق.. جاجوار تطلب من مالكي سيارات I-Pace ركنها خارج المنزل

جاجوار
جاجوار
عزة عاطف

أصدرت شركة جاجوار تحذيرات عاجلة لمالكي طراز "آي بايس" (I-Pace) الكهربائي من موديلات 2017 حتى 2021، تطالبهم فيها بإيقاف سياراتهم خارج المرائب وبعيدًا عن المباني، وذلك بسبب مخاطر مرتفعة لنشوب حريق ناتج عن "حمولة حرارية زائدة" في البطارية، في أزمة تقنية لا تزال تبحث عن حل جذري منذ سنوات.

مخاطر الحريق وتوصيات السلامة الصارمة

أقرت جاجوار بوجود خلل في خلايا البطارية (المصنعة من قبل شركة LG Energy Solutions) قد يؤدي إلى تصاعد دخان أو اشتعال النيران بشكل مفاجئ. 

وبناءً على ذلك، وجهت الشركة تعليمات مشددة للمالكين بضرورة شحن السيارات في الأماكن المفتوحة فقط، وعدم ركنها داخل الكراجات المنزلية، مع الالتزام بحد أقصى للشحن لا يتجاوز 90% لتقليل الضغط الحراري على الخلايا المتضررة.

نطاق الاستدعاء والحلول المؤقتة

شمل الاستدعاء الأخير أكثر من 16,000 سيارة في المملكة المتحدة وحده، بالإضافة إلى آلاف الوحدات في الولايات المتحدة وأستراليا. 

وحاليًا، توفر الشركة "تحديثًا برمجياً مؤقتًا" يمكن تثبيته لدى الوكلاء أو عبر الهواء (OTA)، يقوم بوضع قيود برمجية تمنع البطارية من تجاوز نسبة شحن 90%. 

ورغم أن هذا الإجراء يقلل المخاطر، إلا أنه تسبب في خفض المدى التشغيلي للسيارة، ما أثار استياء المالكين.

غضب المالكين ومطالبات إعادة الشراء

تجمع أكثر من 800 مالك متضرر في تحرك جماعي للمطالبة بحل نهائي أو قيام الشركة بإعادة شراء السيارات (Buy-back)، خاصة أن هذا هو الاستدعاء الرابع لنفس المشكلة دون الوصول إلى علاج دائم. 

ويرى المالكون أن قيمة سياراتهم السوقية قد تدهورت بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى حالة القلق الدائم من احتمالية اشتعال السيارة أثناء توقفها، وهو ما اعتبروه إخفاقًا في معايير السلامة والجودة.

وأكدت جاجوار أنها تعمل حاليًا على تطوير حل نهائي وشامل (تحت كود H572)، ولكنها لم تحدد جدولاً زمنيًا لإطلاقه.

ويشير الخبراء إلى أن الحل الجذري قد يتطلب استبدال وحدات كاملة من البطارية أو تغيير نظام الإدارة الحرارية بالكامل، وهي عملية مكلفة ومعقدة تقنيًا، ما يجعل المالكين في حالة انتظار صعبة تحت وطأة تحذيرات "الركن في الخارج".

تأثير الأزمة على مستقبل جاجوار الكهربائي

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس تحاول فيه جاكوار إعادة ابتكار علامتها التجارية والتحول الكامل نحو الفخامة الكهربائية الفائقة. 

ويرى المحللون أن طريقة تعامل الشركة مع مشكلة "آي بايس" ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزامها بحقوق عملائها ومصداقيتها في سوق السيارات الكهربائية المنافس، خاصة مع اقتراب إطلاق طرازات جديدة كليًا في عام 2026 وما بعده.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
