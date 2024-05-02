عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد

صدى البلد

يعد الحديد من السلع المهمة والمحورية في الأسواق كونها تشكل أساس البناء والتعمير، ويتابع اسعاره المواطنين بشكل دوري حاله كحال أسعار العملات والذهب. 

 

أسعار الحديد 

وشهدت أسواق الحديد انخفاضا ملحوظا في الـأسعار خلال الساعات القليلة الماضية وسط حالة من الترقب بين أوساط التجار من ناحيةـ والمستهلكين من ناحية أخرى. 

txt

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 2 مايو 2024

txt

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

 

وتراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات  الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، مقارنة بمستوياتها الثلاثاء 30 أبريل 2024م ، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

 

ويستعرض صدى البلد أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

txt

تراجع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار الجديدة

txt

سعر الذهب اليوم 1 - 5 - 2024

سعر طن الحديد الاستثماري: 40360 جنيها، بتراجع 585 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41923 جنيها، بتراجع 636 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2170 جنيها، بتراجع 12 جنيها.

اسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

خلال أيام وفي الشرق الأوسط| عالِم الزلازل الهولندي يثير القلق من جديد.. هزة أرضية مرتقبة

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

دورتموند يفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. تأهب في الإمارات وذروة أخدود الإكرام في سلطنة عمان

70 عاما على أول عُملة وطنية.. موعد طرح الـ 20 و50 جنيها الفضية

ترشيحاتنا

وحش السرعة.. جاجوار XJS تعود من جديد لن تصدق مواصفاتها

اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد

أزمة أسترازينيكا.. الصحة: الدولة المصرية لم تتخل عن مواطنيها وحريصة على حياتهم

حماس تعلق على قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أيمن سلامة: إسرائيل هي الدولة الوحيدة عالميا التي اقتحمت المستشفيات في غزة

ما هي الحالات القانونية التي ينطبق عليها "جرائم حرب"؟.. أيمن سلامة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. بوسى تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

هلا بالصيف .. هنا الزاهد تظهر عبر إنستجرام بملابس ملفتة | شاهد

سيهزم كل السيارات.. محرك جديد من آستون مارتن بقوة 824 حصانًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ