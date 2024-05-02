اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد

يعد الحديد من السلع المهمة والمحورية في الأسواق كونها تشكل أساس البناء والتعمير، ويتابع اسعاره المواطنين بشكل دوري حاله كحال أسعار العملات والذهب.

أسعار الحديد

وشهدت أسواق الحديد انخفاضا ملحوظا في الـأسعار خلال الساعات القليلة الماضية وسط حالة من الترقب بين أوساط التجار من ناحيةـ والمستهلكين من ناحية أخرى.

وتراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، مقارنة بمستوياتها الثلاثاء 30 أبريل 2024م ، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويستعرض صدى البلد أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 40360 جنيها، بتراجع 585 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41923 جنيها، بتراجع 636 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2170 جنيها، بتراجع 12 جنيها.