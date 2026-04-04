رئيس روس آتوم: إجلاء 198 شخصا من محطة بوشهر النووية

أعلن رئيس شركة روس آتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية إجلاء 198 شخصا من محطة بوشهر النووية الإيرانية ضمن عملية إجلاء بدأت صباح اليوم.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية بوقوع هجوم على محطة بوشهر النووية، واستشهاد أحد موظفي الحراسة.

وقالت "تسنيم" إن أحد المباني الملحقة بمحطة بوشهر قد تضرر، لكن تشغيلها لم يتأثر.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع للدفاع الجوي ومخازن للصواريخ خلال سلسلة غارات جوية شنّها أمس، الجمعة، على طهران.

وأوضح جيش الاحتلال أن الأهداف شملت عدة مواقع للدفاع الجوي، من بينها موقع تابع للحرس الثوري الإيراني، حيث كانت تُخزّن صواريخ مضادة للطائرات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي موقعًا عسكريًا مُكلّفًا بـ"حماية منشآت البحث والتطوير التابعة للنظام الإيراني".