بتكلفه ملوني جنيه.. دعم مستشفى عزبة البرج المركزى



تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مستشفى عزبة البرج المركزى وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم ، وبحضور الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة

حيث اطلع " المحافظ " على الموقف العام للمستشفى التى تضم عدد من المبانى لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى تقديمها لخدمات طب الأسرة ، نظرًا لصدور قرار بإزالة مبنى مركز طب الأسرة بالملقا ، كما تفقد مركز الغسيل الكلوي و العناية المركزة والحضانات بالمستشفى.

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " ما تشهده المستشفى من تنفيذ أعمال صيانة وترميم شاملة للمبنى الرئيسي، وذلك بالجهود الذاتية وبمشاركة فعّالة من المجتمع المدني، وتحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ نحو 2 مليون جنيه، في إطار دعم وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية.

كما يجري حاليًا إنشاء سلم طوارئ بمبنى الغسيل الكلوي، وذلك لاستيفاء معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لتشغيل خدمة الغسيل الكلوي بالمستشفى، وإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تابع " محافظ دمياط " الإجراءات المتخذة لتنفيذ أعمال إنشاء بنك دم تجميعي بالمستشفى، بهدف دعم الخدمات الطبية وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات المرضى.

فيما وقد اشاد " المحافظ " بجهود نواب البرلمان والمجتمع المدنى وتعاونهم مع مديرية الصحة لتعزيز الخدمات بالمنشآت الصحية و تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.