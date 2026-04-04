استخبارات واشنطن: إيران تعيد تأهيل البنية الصاروخية المتضررة بوتيرة سريعة

تُشير تقديرات استخباراتية أمريكية، نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن إيران تواصل بوتيرة سريعة إعادة بناء بنيتها التحتية الصاروخية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، حيث تمكنت من إعادة تشغيل بعض المخابئ ومنصات الإطلاق خلال ساعات قليلة فقط.



وبحسب التقرير، يقوم عناصر إيرانيون بإخلاء وإصلاح مواقع تحت الأرض ومنشآت تخزين وقاذفات صواريخ متضررة، مع استمرار تشغيل جزء من البنية العسكرية، ما يتيح لطهران الحفاظ على قدرتها على تنفيذ هجمات صاروخية.



في المقابل، تؤكد تقارير صادرة عن البنتاغون والبيت الأبيض إحراز تقدم ملحوظ في تقليص القدرات العسكرية الإيرانية، بعد استهداف آلاف الأهداف خلال الأسابيع الماضية، رغم استمرار التقييمات الاستخباراتية التي تشير إلى أن إيران ما زالت تمتلك قدرة فعلية على الإطلاق، وإن بوتيرة أقل من السابق.



وتظل التقديرات غير محسومة بشأن حجم ما تبقى من منصات الإطلاق، في وقت تؤكد فيه واشنطن استمرار عمليات الرصد والاستهداف لأي نشاط عسكري جديد.