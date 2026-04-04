ترامب يهدد إيران: الوقت ينفد باقي 48 ساعة وسنفتح أبواب الجحيم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها، وكتب: "تذكروا أنني منحت إيران عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق أو فتح مضيق هرمز، الوقت ينفد - 48 ساعة قبل أن تُفتح أبواب الجحيم عليهم."

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن العيش يوميا على أمل وعد الله ولن ينتصر الشر في النهاية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية: "إنني لست مستعدا بعد للإعلان عما ستفعله أمريكا؛ في حال تعرض طيار المقاتلة F-15E المفقود، للأذى".

وأعلن الرئيس الأمريكي أن إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 لن يؤثر على المفاوضات مع إيران.

ورداً على سؤال حول: ما إذا كانت أحداث اليوم ستؤثر على أي محادثات سلام؟، قال الرئيس الأمريكي لشبكة “إن بي سي نيوز”: “لا، على الإطلاق.. لا، إنها حرب.. نحن في حالة حرب”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض “كارولين ليفيت”، نقلاً عن “بي بي سي” و"نيويورك تايمز"، بأن ترامب أُطلع على تفاصيل إسقاط طائرة مقاتلة من طراز إف-15إي في إيران.

ونُقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها: "تم إطلاع الرئيس على الأمر".

وأفادت مصادر في وكالة “أسوشييتد برس” الإخبارية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة أطلقت عملية إنقاذ؛ بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية سقوط طائرة مقاتلة أمريكية في إيران.