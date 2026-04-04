توك شو

تحرك حاسم.. مصر تضغط لتنفيذ اتفاق غزة ومنع مخططات فرض واقع جديد

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

أكد الدكتور طارق فهمي أن جولات المفاوضات الأخيرة شهدت أجواءً إيجابية، في ظل التزام الأطراف الفلسطينية بتنفيذ بنود الخطة المطروحة، بالتزامن مع استمرار الجهود لدفع الجانب الإسرائيلي نحو الالتزام بتعهداته.

تثبيت وقف إطلاق النار

وأوضح، خلال مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية، أن التحرك المصري يتم وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى محاصرة أي تجاوزات إسرائيلية، وإلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء فيما يتعلق ببنود الخطة أو تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن التحدي لا يقتصر على الخروقات، بل يمتد إلى محاولات فرض واقع جديد يُبقي قطاع غزة في حالة انقسام.

وأضاف أن دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة وبدء مهامها يمثل خطوة مهمة نحو استقرار الأوضاع، رغم استمرار بعض الخلافات مع حركة حماس، خاصة في ملفات الموظفين والعناصر الأمنية، وهي نقاط يسعى الجانب الإسرائيلي لاستغلالها لعرقلة التفاهمات.

مرونة واضحة في التعامل

وأشار إلى أن حركة حماس أبدت مرونة واضحة في التعامل مع الجهود المصرية والوساطات الدولية، في إطار حرصها على إنجاح المسار التفاوضي وعدم الظهور كطرف معطل، مؤكدًا أن مصر، بصفتها الوسيط الرئيسي، تمتلك أدوات ضغط متعددة تمكّنها من التأثير على جميع الأطراف.

تسهيل دخول المساعدات الإنسانية

وتابع أن التحركات المصرية تشمل أيضًا تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر، وتنظيم حركة التنقل من وإلى القطاع، بالتوازي مع تنسيق مستمر مع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما يعزز فرص تثبيت التهدئة ودفع مسار الحلول السياسية خلال المرحلة المقبلة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

