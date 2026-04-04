محافظ دمياط: الاستجابة فورا لشكاوى ومطالب المواطنين



استكمل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته التى أجراها اليوم بمدينة عزبة البرج ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ و نواب البرلمان النائب على كيوان والنائب محمود مشعل والنائب السيد الغيطانى و النائب فوزى الجوجرى و النائبة مروة صالح ، بتفقد الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ، و ذلك بحضور على البيومي رئيس الوحدة المحلية.

حيث استهل " المحافظ " زيارته لمقر الوحدة ، بعقد اجتماع مع نواب البرلمان، لمناقشة عدد من مطالب أهالي المدينة ، وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل على قدم وساق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة و تلبية مطالبهم والدفع بعجلة التنمية على أرض دمياط، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع أعضاء البرلمان و المجتمع المدني لتعزيز تلك الأهداف.

كما عقد " الدكتور حسام الدين فوزى " اجتماع مع رئيس الوحدة المحلية ونائبه و مديرى الادارات بالوحدة لمتابعة ملفات العمل بالوحدة ورصد المعوقات التى تواجه المدينة.

كما تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " سير العمل بإدارت الوحدة المحلية ومستوى الأداء بها و اطلع على مؤشرات الإنجاز بالطلبات والملفات بالمركزالتكنولوجي لخدمة المواطنين، وما تم تنفيذه من إجراءات بشأنها ، وأكد " المحافظ " على سرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين ، والتعامل الفورى معها بما يحقق رضا المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.