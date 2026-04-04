أحزمة نارية بجنوب لبنان.. غارات إسرائيلية تهدد المدنيين ومخاوف من كارثة إنسانية

كشف أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، عن تصعيد خطير في وتيرة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ سلسلة ضربات مكثفة استهدفت عدة مناطق، في تطور لافت يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية.

تنفيذ حزام ناري عنيف

وأوضح، خلال رسالة على الهواء، أن من أبرز الهجمات تنفيذ حزام ناري عنيف استهدف بلدة قانا التابعة لقضاء صور، إلى جانب قصف بلدة باتولي وعدد من المناطق الأخرى، فضلًا عن غارة استهدفت سيارة في بلدة برج الشمالي، حيث تسببت قوة الانفجار في اندفاعها نحو منطقة سكنية قبل انفجارها، ما ينذر بارتفاع أعداد الضحايا.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد استهداف الجسر الحيوي الرابط بين سحمر ومناطق جنوب نهر الليطاني، في منطقة مشغرة، رغم قصفه في وقت سابق فجر اليوم، وذلك بعد تهديدات بقطعه بهدف عزل مناطق شمال الليطاني عن جنوبه في البقاع شرقي البلاد.

سوء الأحوال الجوية

وأشار إلى أن العمليات البرية شهدت تراجعًا نسبيًا خلال الساعات الماضية، مرجحًا أن يكون ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، إلا أن التحشدات العسكرية الإسرائيلية لا تزال مستمرة على أطراف مدينة بنت جبيل، في القطاع الأوسط من الجنوب، ما يعكس احتمالات استمرار التصعيد خلال الفترة المقبلة.