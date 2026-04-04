وزير الاستثمار: الذكاء الاصطناعي يعزز صادرات الحاصلات المصرية ويصنع نموذجاً رائداً في بنها

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تفقد محطة الصواف لتعبئة وتصدير الموالح والحاصلات الزراعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ضمن الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الصناعة ومحافظ القليوبية وقيادات الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المسؤولين ورؤساء الشركات.



وأكد الوزير أن قطاع الحاصلات الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في عمليات الفرز والتعبئة لضمان مطابقة المنتجات لأعلى المعايير الدولية ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح السيد علي الصواف، رئيس مجلس إدارة المحطة، أن المنشأة تمتد على مساحة 5280 متر مربع وتصل طاقتها الإنتاجية اليومية إلى 250 طنًا، حيث يتم توجيه نحو 75% من الإنتاج السنوي، البالغ 40 ألف طن، للتصدير بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار. كما تعتمد العمليات على كاميرات ذكية لتحديد الحجم والجودة بدقة، ما يعكس التطور التكنولوجي في القطاع.

وأشار الوزير إلى الدور الاجتماعي للمحطة التي توظف 250 عاملاً وعاملة، مع إبراز مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية، مؤكداً أن وزارة الاستثمار ستواصل تقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين لتعظيم القيمة المضافة للحاصلات الزراعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في تعبئة وتصدير الغذاء.