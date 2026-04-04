وزير الاستثمار : صناعة الأدوية والمكملات الغذائية محور استثمارات مصرية واعدة

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ضمن الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الصناعة ومحافظ القليوبية وقيادات الهيئة العامة للاستثمار ورؤساء الشركات.



وأكد الوزير أن صناعة الدواء والمكملات الغذائية تمثل ركيزة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أهمية جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم لرفع القيمة المضافة للصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتيسير الحصول على التراخيص، بما يختصر زمن تأسيس المشروعات ويعزز مناخ الأعمال، مع توفير أدوات تمويل متنوعة تدعم خطط التوسع والإنتاج.

