قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

النقل واللوجستيات: خط دمياط سفاجا يفتح مسارًا جديدًا لنفاذ الصادرات إلى الخليج

السمدوني
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بـ غرفة القاهرة التجارية، أن تدشين هيئة ميناء دمياط خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة عبر خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي يمثل نقلة نوعية في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تعتمد على نموذج متكامل للترانزيت غير المباشر، حيث يتم استقبال الشحنات القادمة من أوروبا عبر ميناء دمياط، ثم إعادة توجيهها إلى ميناء سفاجا تمهيدًا لنقلها إلى دول الخليج، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع من تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا.

وأشار السمدوني إلى أن القرار الخاص بإعفاء شحنات الترانزيت المتجهة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة ACI يمثل عنصرًا محفزًا رئيسيًا لنجاح هذه الخدمة، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، ما يدعم انسيابية حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات التي تواجه بعض مسارات النقل الإقليمية، مؤكدًا أن تنويع مسارات الشحن وتعزيز خدمات الترانزيت عبر الموانئ المصرية يعزز من قدرة الدولة على جذب مزيد من حركة التجارة العابرة.

وأكد أن تفعيل هذا النموذج يعكس تطور البنية التحتية اللوجستية في مصر، ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بما يسهم في زيادة إيرادات قطاع النقل واللوجستيات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

الموانئ المصرية الترانزيت التجارة هيئة ميناء دمياط دول الخليج ميناء سفاجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد