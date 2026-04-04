النقل واللوجستيات: خط دمياط سفاجا يفتح مسارًا جديدًا لنفاذ الصادرات إلى الخليج

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بـ غرفة القاهرة التجارية، أن تدشين هيئة ميناء دمياط خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة عبر خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي يمثل نقلة نوعية في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تعتمد على نموذج متكامل للترانزيت غير المباشر، حيث يتم استقبال الشحنات القادمة من أوروبا عبر ميناء دمياط، ثم إعادة توجيهها إلى ميناء سفاجا تمهيدًا لنقلها إلى دول الخليج، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع من تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا.

وأشار السمدوني إلى أن القرار الخاص بإعفاء شحنات الترانزيت المتجهة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة ACI يمثل عنصرًا محفزًا رئيسيًا لنجاح هذه الخدمة، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، ما يدعم انسيابية حركة التجارة ويخفض تكاليف النقل.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات التي تواجه بعض مسارات النقل الإقليمية، مؤكدًا أن تنويع مسارات الشحن وتعزيز خدمات الترانزيت عبر الموانئ المصرية يعزز من قدرة الدولة على جذب مزيد من حركة التجارة العابرة.

وأكد أن تفعيل هذا النموذج يعكس تطور البنية التحتية اللوجستية في مصر، ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بما يسهم في زيادة إيرادات قطاع النقل واللوجستيات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.