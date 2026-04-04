وزير الاستثمار: مصانع الألبان تحقق طفرة تصديرية جديدة وتوسع حضورها العالمي

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جولة تفقدية لمصنع "غازي لاند" لتصنيع منتجات الألبان بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ضمن الجولة الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الصناعة ومحافظ القليوبية وقيادات الهيئة العامة للاستثمار ورؤساء الشركات.

وأكد الوزير، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الدولة تدعم هذا القطاع بقوة نظرًا لإمكاناته العالية في تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل، فضلاً عن قدرته على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أحمد غازي، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن "غازي لاند" يمتد على مساحة 1440 متر مربع ويضم خطوط إنتاج متكاملة لتصنيع منتجات الألبان المختلفة، بما يشمل الأجبان بأنواعها، القشدة، العصائر، المواد المضافة والمكملة، إضافة إلى المنتجات المجففة، بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ 600 طن، نصفه موجه للتصدير.

واختتم الوزير ، تصريحاته بالإشادة بنجاح المصنع في التصدير، مؤكداً أن الدولة ستواصل توفير كافة التيسيرات اللازمة لتوسيع الإنتاج وزيادة الصادرات، بما يسهم في خفض العجز التجاري وتعظيم موارد النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري.