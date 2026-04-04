وزير الاستثمار : قطاع التمور المصري ينطلق بقوة نحو الأسواق العالمية

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات والمسؤولين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة تصنيع التمور، يمتلك فرصًا واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أكبر منتجي التمور عالميًا، وهو ما يفرض ضرورة تعظيم القيمة المضافة لهذا المحصول الاستراتيجي من خلال التوسع في التصنيع بدلًا من تصديره كمادة خام.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية، تعمل على دعم قطاع التمور وزيادة صادراته، بما يحقق الاستغلال الأمثل لقدرات السوق المصرية، لافتًا إلى أن مصر تتصدر الإنتاج العالمي للتمور بحصة تقترب من 19% من الإنتاج الدولي، بإجمالي يتجاوز 1.8 مليون طن سنويًا.

وخلال الجولة، استمع الوزير برفقة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق إلى شرح تفصيلي حول مصنع شركة «الطحان» المتخصصة في تصنيع وتعبئة التمور، من الدكتور علي فودة، مدير التطوير بالشركة.

وأشار الدكتور علي فودة، إلى أن مساحة المصنع تبلغ نحو 1080 مترًا مربعًا، ويعمل به نحو 200 عامل، فيما يبلغ متوسط حجم الإنتاج السنوي نحو 1160 طنًا، بينما يصل متوسط الإنتاج الشهري إلى 96 طنًا. كما يبلغ متوسط إنتاج دبس التمر نحو 41.6 طن شهريًا، مع مستهدف زيادته ليصل إلى 83.2 طن شهريًا.

وأضاف أن متوسط إنتاج التمر بالمكسرات يبلغ نحو 55 طنًا شهريًا، مع خطة لزيادته إلى 80 طنًا شهريًا، فيما يتراوح متوسط عدد عبوات التمر بالمكسرات التي يتم إنتاجها شهريًا بين 87 ألفًا و90 ألف عبوة.

واختتم وزير الاستثمار تصريحاته، مشددًا على أن باب الوزارة مفتوح دائمًا لمناقشة أي مقترحات من شأنها رفع كفاءة العملية الإنتاجية والتصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.