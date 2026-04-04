وزير الاستثمار :الصناعات الغذائية المصرية تنطلق بقوة نحو التصدير العالمي

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تفقد مصنع للصناعات الغذائية، وذلك ضمن الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمسؤولين ورؤساء الشركات.

وأكد الدكتور محمد فريد أن استراتيجية الوزارة تركز على تحويل المزايا النسبية التي تتمتع بها المحاصيل الزراعية المصرية إلى مزايا تنافسية عالمية من خلال التوسع في التصنيع المتطور، مشيرًا إلى أن نموذج «التصنيع من أجل التصدير» يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق طفرة في ميزان التجارة، وتوطين صناعات غذائية قادرة على المنافسة في أرقى الأسواق الدولية بفضل الجودة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

وخلال الجولة، استمع الوزير برفقة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق إلى شرح تفصيلي من المهندس حسام جلال، العضو المنتدب للشركة، حول نشاط المصنع وخططه التوسعية، حيث أوضح أن المصنع مقام على مساحة 1800 متر مربع، ويعمل في مجال تجهيز وتصنيع وتعبئة وحفظ الفواكه والخضراوات والبقوليات والمخللات باستخدام أحدث النظم الأوتوماتيكية.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج الحالي للمصنع يبلغ نحو 3000 طن سنويًا، بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 10 أطنان من الخضراوات والفاكهة المعبأة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة توسعية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4500 طن سنويًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نحو 95% من إجمالي إنتاج المصنع يتم توجيهه للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين دولار، وهو ما يعكس قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.