موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة مهمة عصر اليوم السبت، عندما يحل ضيفًا على نظيره ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الحالية من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ومايوركا في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، و5:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وستُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في المنطقة.

صراع القمة والقاع يزيد من أهمية اللقاء

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، مما يجعل الفوز ضرورة لا بديل عنها لمواصلة المنافسة. وعلى الجانب الآخر، يعاني فريق مايوركا في مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في صراع البقاء.