جامعة قناة السويس ترد علي ما يتم تداوله حول التعيينات والإعارات

أكدت جامعة قناة السويس إنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عبر بعض الوسائل بشأن وجود تعيينات جديدة داخل الجامعة خلال الفترة الحالية، وتهيب الجامعة بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

وتوضح الجامعة أن ما تم تداوله يتعلق في حقيقته بإجراءات إعارة وندب لعدد 200 طبيب مقيم من وزارة الصحة للعمل بوظيفة طبيب مقيم (نائب) بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس، وذلك في إطار بروتوكولات التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والجامعات المصرية لدعم المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتشدد الجامعة على أن هذه الإعارات لا تُعد تعيينات دائمة داخل الجامعة، وإنما تأتي وفق ضوابط محددة ولمدد زمنية معينة، بما يسهم في سد الاحتياجات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية.