جنرال فرنسي يصدم ترامب بعد مقترح اليورانيوم: توقف عن تعاطي الكوكايين

وجّه جنرال فرنسي ، تعليمات صريحة لإدارة ترامب بالتوقف عن تعاطي الكوكايين، ردًا على اقتراح غريب لإنشاء مدرج طائرات في إيران.

وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في الأسابيع الأخيرة، فكرة إنشاء مدرج مصمم لنقل اليورانيوم، في الوقت الذي تواصل فيه بلاده مهاجمة تنظيم داعش الإرهابي.

وردّ الجنرال الفرنسي ميشيل ياكوفليف قائلاً: "على المسؤولين الأمريكيين التوقف عن تعاطي الكوكايين بين الاجتماعات"، في انتقاد لاذع لاقتراح البيت الأبيض غير المسبوق.

وكان ياكوفليف قد شبّه سابقًا الانضمام إلى الصراع الأحادي الجانب الذي يشنّه ترامب في إيران بـ"شراء تذاكر رخيصة لسفينة تايتانيك بعد اصطدامها بجبل الجليد".

يأتي هذا بعد أيام من رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على انتقادات ترامب للولايات المتحدة، حيث أدانها علنًا مؤكدًا رفض فرنسا مساعدة واشنطن في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل خُمس نفط العالم.