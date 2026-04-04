الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة مركزي عن اعتراض وتدمير صاروخ كروز في أجواء المحافظة بواسطة نظام دفاع جوي متطور تابع للحرس.



وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أن "يوم أمس الجمعة 14 في اليوم الخامس والثلاثين من الحرب المفروضة من قبل الأعداء الأمريكيين والصهاينة، شهد يوما مشرفا لوحدات الدفاع الجوي في البلاد، حيث تمكن المقاتلون الأشداء الشجعان في سبيل الإسلام من توجيه ضربات قاسية وسريعة ودقيقة إلى مقاتلات وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وطائرات العدو، وإسقاط عدد كبير منها".

وأضاف: "ليعلم العدو أننا نمتلك أنظمة دفاع جوي حديثة صنعتها الأيدي الشابة والعالمة والمشرّفة لهذا البلد، وسيتم الكشف عنها تباعا في ميدان العمل، وسنتمكن حتما من السيطرة الكاملة على سماء بلادنا، وسنثبت للعالم أكثر من أي وقت مضى مدى ذل ومهانة العدو الجبان".