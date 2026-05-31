إزالات ونظافة وصيانة.. تحركات موسعة بمراكز بني سويف لخدمة المواطنين

واصلت الوحدات المحلية بمراكز بني سويف تنفيذ حملاتها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة ملفات التعديات والتصالح، والتعامل مع المشكلات الخدمية بكافة القطاعات.

ففي مركز ومدينة ناصر، تابع شوقي هاشم رئيس المركز تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عدداً من شوارع ومناطق المدينة وقرية الشناوية، حيث تم رفع التراكمات والمخلفات ونقلها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم متابعة أعمال تطهير محطة مياه الشرب بقرية أشمنت والتعامل مع مشكلة الصرف الصحي بقرية طنسا الملق بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ إزالة لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بهبشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح جهودها في متابعة أعمال وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، كما تم متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لتسريع إجراءات التصالح، وتنفيذ عدد من الإزالات بدائرة المركز، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة وإصلاح أعطال خفض منسوب المياه الجوفية ببعض القرى التابعة.

وفي مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المركز المرور على مركز تراخيص المحال العامة والإدارة الهندسية، كما تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بعدد من شوارع المدينة ورفع المخلفات من المناطق الرئيسية، بالتوازي مع استمرار أعمال النظافة بالقرى التابعة. وشهد المركز تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، شملت إيقاف أعمال بناء مخالفة ورد الشيء لأصله والتحفظ على مواد البناء، إضافة إلى متابعة إصلاح عطل الصرف الصحي وخفض منسوب المياه الجوفية بالقرى.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز انتظام العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية وسرعة إنجاز ملفات التصالح، كما تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الإعلانات وتكويد مركبات التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع استمرار أعمال طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال ملفات التقنين، ومواصلة جهود الوحدات القروية في النظافة وتمهيد الطرق وصيانة الإنارة والتصدي لمخالفات البناء.

أما في مركز ومدينة ببا، فقد تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز أعمال تنظيم الحركة المرورية بمدخل المدينة بعد تقسيم الحارات المرورية بمنطقة كوبري فابريقة ببا، كما تم إيقاف حالة بناء مخالف وإزالة المخالفة والتحفظ على المضبوطات، إلى جانب تنفيذ حملات نظافة موسعة بالشوارع الرئيسية والجانبية ورفع أكثر من 60 طناً من المخلفات ونقلها إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة ورفع التراكمات بمداخل القرى والطرق الرئيسية التابعة للوحدات المحلية القروية.

من جانبها شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة أسامة يونس لجنة من التفتيش الإداري والمتابعة؛ للمرور على مستشفى سمسطا المركزي؛ للوقوف على انتظام سير العمل والانضباط الإداري، حيث تم المرور على قسم الطوارئ والعنايه المركزة والنساء والتوليد والباطنة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومعاونيهم وتوافر الخدمات الصحية للمواطنين، كما تم المرور علي المطبخ الخاص بالمستشفى، والتأكد من النظافة العامة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، وفي سياق متصل تم المرور علي إدارة تموين سمسطا، ومركز الشباب والرياضة.

