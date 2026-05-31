بمشاركة مجتمعية .. محافظ أسوان يتفقد المكنسة الآلية ضمن 3 مكانس جاري إصلاحها

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المكنسة الآلية التى قامت جمعية المستثمرين بإصلاحها ، وذلك ضمن 3 مكانس آلية كانت معطلة ومتوقفة عن العمل منذ 3 سنوات ، حيث تم إعادة تأهيلها للمساهمة فى تنفيذ أعمال النظافة العامة وشفط الأتربة بنطاق أحياء شرق وجنوب والصداقة والمحمودية والسيل ، بما يساهم فى توفير أجواء جمالية وحضارية للمواطنين وذلك فى ضوء إستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى .



وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره لجمعية المستثمرين بقيادة سطوحى مصطفى على هذه المشاركة المجتمعية الجادة، مؤكداً أن ما تقوم به الجمعية يعد نموذجاً إيجابياً للعمل الأهلى الفعال، وتجسيداً حقيقياً للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى .

جهود متنوعة

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية الإستفادة من كافة الإمكانيات والمعدات المتاحة لدعم منظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة فى المناطق الحيوية والكثافات السكانية، بما يحقق المظهر الحضارى والجمالى اللائق بمدينة أسوان .



ووجه المحافظ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة والمشرف على مشروع النظافة ، بضرورة الإستثمار الأمثل للمعدات المتواجدة داخل المشروع ، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها لتحقيق الإستدامة وضمان إستمرار كفاءتها التشغيلية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على دعم منظومة النظافة العامة والإرتقاء بالمظهر الحضارى ، من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى ، بما يساهم فى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة تليق بالمواطن الأسوانى وزائرى المحافظة .