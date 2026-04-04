صراع الأبطال يتواصل.. تنظيم احترافي يضع مصر في صدارة الرماية العالمية

تصدر فرانكو دوناتو ، الترتيب خلال منافسات أمس، إلى جانب أحمد عشرة ، متفوقين على بطل العالم جيري تاماش، في واحدة من أقوى جولات بطولة الكومباك سبورتنج، وتزداد المنافسات اليوم اشتعالاً مع استمرار المواجهات بين نخبة أبطال العالم، في ظل تقارب المستويات الفنية ورغبة الجميع في حسم اللقب.

إشادات دولية بجودة ميادين الرماية في مصر

أشاد الخبير الدولي هيو سيمث، رئيس الحكام الدوليين والمشرف على الميادين العالمية، بالمستوى المتميز لميادين الرماية في مصر، مؤكدًا أنها تضاهي كبرى الميادين الدولية من حيث التجهيزات والدقة الفنية.

وأوضح أن ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر تتمتع بجمال وتنظيم استثنائي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل، والتي انعكست بشكل واضح على جودة الميادين، لتصبح ضمن الأفضل عالمياً.

وفي السياق ذاته، أكد أسطورة الرماية العالمية جيري تاماش، أن مصر لا تقل عن أي دولة على مستوى العالم في استضافة وتنظيم بطولات الرماية، مشيراً إلى أن الميادين المصرية تُعد من بين الأقوى والأجمل، معرباً عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر والمشاركة في هذه البطولة.

نهائيات البطولة بحضور دولي لافت

تتواصل اليوم منافسات نهائيات بطولة “الكومباك سبورتنج” للرماية، وسط مشاركة دولية واسعة تعكس أهمية البطولة ومكانتها المتنامية على خريطة المنافسات العالمية، حيث يتنافس نخبة من أبرز الرماة على تحقيق المراكز الأولى.

تنظيم احترافي وفق المعايير الدولية

استضافت ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر فعاليات البطولة، بعد تجهيزها بأحدث المواصفات الفنية المعتمدة عالمياً، ما وفر بيئة تنافسية متكاملة تضمن العدالة بين جميع المشاركين، وتعكس مدى جاهزية مصر لتنظيم كبرى البطولات الدولية.

استعدادات مكثفة وتنظيم احترافي

سبقت انطلاق البطولة فترة من التحضيرات المكثفة، حيث أُقيمت التدريبات الرسمية على مدار يومي 1 و2 أبريل، قبل بدء المنافسات، ما أتاح للاعبين فرصة التعرف على طبيعة الميادين ومسارات الرماية المختلفة.

محطة مهمة في مسيرة الرماية المصرية

تمثل هذه البطولة علامة فارقة في تاريخ الرماية المصرية، كونها الأولى من نوعها في منافسات الكومباك سبورتنج داخل مصر، وهي من أبرز وأشهر ألعاب الرماية على مستوى العالم، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية لهذه الرياضة.

بطولة مؤهلة لبطولة العالم

تزداد أهمية البطولة كونها إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم للكومباك سبورتنج، الأمر الذي رفع من حدة المنافسة بين المشاركين، حيث يسعى كل لاعب لتحقيق أفضل النتائج لضمان التأهل إلى المنافسات العالمية.

ومن المتوقع أن تشهد النهائيات مستويات فنية عالية، في ظل التنافس القوي بين أبطال العالم المشاركين في البطولة.

حازم حسني: ثقة دولية في قدرات مصر التنظيمية.

من جانبه، أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن استضافة هذه البطولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر عالميًا في رياضة الرماية.

وقال: “نفخر بتنظيم هذا الحدث الدولي الكبير على أرض مصر، والذي يعكس حجم الثقة العالمية في قدراتنا.

وأضاف " حسني " لقد حرصنا على توفير كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية لضمان خروج البطولة بصورة مشرفة، تليق باسم مصر، ونسعى دائماً لفتح آفاق جديدة أمام الرماة المصريين والأفارقة للمنافسة على أعلى المستويات.

ختام البطولة ومغادرة الوفود

ومن المقرر أن تغادر الوفود الدولية المشاركة يومي 5 و6 أبريل، عقب ختام منافسات البطولة، التي تُعد واحدة من أبرز الأحداث الدولية في رياضة الرماية.

وبهذا النجاح، تواصل مصر تأكيد قدرتها على تنظيم كبرى البطولات الرياضية، وترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الدول على خريطة الرماية العالمية.