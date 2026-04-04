السيتي يسحق ليفربول برباعية.. مرموش يطيح بصلاح خارج كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ساحقًا على ليفربول بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل السيتي إلى نصف النهائي بسهولة بعد عرض هجومي قوي وهيمنة كاملة على مجريات اللقاء.

صلاح يهدر ركلة جزاء ومرموش يشارك.. السيتي يسحق ليفربول برباعية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح أساسياً مع ليفربول حتى الدقيقة 77، قبل أن يخرج ويحل محله الإيطالي فيديريكو كييزا، بينما دخل مواطنه المصري عمر مرموش إلى تشكيلة مانشستر سيتي في الدقيقة 77 بدلاً من آيرلينج هالاند.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من، آيرلينج هالاند (هاتريك: 38’ من ركلة جزاء، 45+2’، 57’)، كما سجل أنطوان سيمينيو هدفا للسيتينيز في الدقيقة (50’).

وكانت أبرز اللحظات المثيرة في المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء، ما قلص فرص ليفربول في العودة بالنتيجة، لتستمر السيطرة بالكامل لصالح السيتي طوال اللقاء.

بهذا الانتصار الكاسح، يعزز مانشستر سيتي فرصه في المنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما سيحتاج ليفربول إلى مراجعة خططه قبل المباريات القادمة.