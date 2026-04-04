الغندور: مفاوضات قوية مع وليد الركراكي لتدريب منتخب غانا

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاوضات غانا مع المدير الفني وليد الركراكي، لتدريب المنتخب الغاني في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الغندور، عبر حسابه على فيسبوك: “وليد الركراكي ومفاوضات قوية مع غانا لتدريب المنتخب الغاني في كأس العالم”.

من جانب آخر، ظهر اسم وليد الركراكي المدير الفني السابق لمنتخب المغرب كأبرز المرشحين حاليا لتولى مهمة تدريب منتخب السعودية في المونديال.

ومنح الاتحاد السعودي هيرفي رينارد فرصة أخيرة خلال المباراة الودية القادمة أمام صربيا لحسم الموقف النهائي.

ويقترب الركراكي من التوقيع الرسمي لتدريب المنتخب السعودي، بدلا من هيرفي رونار بنسبة تصل إلى 80%.