توابع زلزال العميد .. الركراكي يقترب من تدريب منتخب السعودية بنسبة 80%

دخل منتخب السعودية في حالة من القلق بعد الهزيمة أمام مصر بنتيجة 4-0 وديا في المباراة التي أقميت على ملعب الإنماء بجدة ضمن استعدادات إقامة بطولة كأس العالم 2026

صحيفة "الشرق الأوسط" فإن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد اجتماعًا عاجلًا مع رينارد واللاعبين مباشرة بعد انتهاء المباراة.

وناقش الاجتماع أسباب التراجع الفني الذي ظهر في اللقاء، مؤكدًا على ضرورة معالجة الأخطاء وتصحيح مسار الفريق قبل المباريات القادمة.

قبل أن يظهر اسم وليد الركراكي المدير الفني السابق لمنتخب المغرب كأبرز المرشحين حاليا لتولى مهمة تدريب منتخب السعودية في المونديال.

ومنح الاتحاد السعودي هيرفي رينارد فرصة أخيرة خلال المباراة الودية القادمة أمام صربيا لحسم الموقف النهائي.

ويقترب الركراكي من التوقيع الرسمي لتدريب المنتخب السعودي، بدلا من هيرفي رونار بنسبة تصل إلى 80%.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراة ودية ثانية أمام منتخب صربيا يوم 31 مارس في بلجراد، حيث غادرت البعثة السبت إلى صربيا للشروع في التحضيرات.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة رينارد إلى إدخال تعديلات فنية تكفل ظهور الفريق بشكل أفضل ومحو الصورة الباهتة التي ظهرت في مواجهة مصر.

ويشارك الأخضر في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر.