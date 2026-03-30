تقارير: الركراكي الأقرب لخلافة رينارد في تدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية، أبرزها ما نشرته صحيفة “الرياضية” السعودية، عن تحركات جادة داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الأول، في ظل احتمالية إقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المسؤولين لإعادة ترتيب الأوراق الفنية وتحسين نتائج “الأخضر” في الاستحقاقات القادمة.





وليد الركراكي يتصدر المشهد

بحسب نفس التقارير، فإن المدرب المغربي وليد الركراكي يُعد الخيار الأقرب لتولي المهمة، حيث تصل نسبة ترشيحه إلى نحو 80%. ويُنظر إلى الركراكي كأحد أبرز المدربين العرب في السنوات الأخيرة، خاصة بعد نجاحه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم، وهو ما يجعله مرشحًا قويًا لقيادة المنتخب السعودي في المرحلة المقبلة.





خيارات أخرى على طاولة المفاوضات

ولم تقتصر تحركات الاتحاد السعودي على اسم الركراكي فقط، بل دخل في مفاوضات مع عدد من المدربين البارزين في أوروبا، من بينهم البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة، حيث لا تزال المفاوضات معه مستمرة دون حسم نهائي حتى الآن.





تشافي ودي زيربي خارج الحسابات

في المقابل، أوضحت التقارير أن الإسباني تشافي هيرنانديز خرج من دائرة الترشيحات بعد رفضه العرض المقدم، كما رفض الإيطالي روبرتو دي زيربي فكرة تولي تدريب المنتخب السعودي، مفضلين الاستمرار في مشاريعهما الحالية.





قرار مرتقب خلال الفترة المقبلة

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد السعودي قراره النهائي خلال الفترة القادمة، سواء بالإبقاء على رينارد أو الإعلان عن مدرب جديد، في ظل رغبة قوية في تجهيز المنتخب بأفضل شكل ممكن للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات والبطولات القارية.



