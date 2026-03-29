هشام حنفي: منتخب السعودية تفاجأ بقوة الفراعنة.. ومصر ند قوي أمام إسبانيا

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر قدم أداءً مميزًا خلال مواجهته الودية أمام منتخب السعودية، مشيرًا إلى التفوق الواضح للفراعنة في مختلف جوانب المباراة.

وقال حنفي، خلال ظهوره ضيفًا على برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن المنتخب السعودي دخل اللقاء بنية الاستعراض، لكنه فوجئ بالمستوى القوي الذي ظهر به لاعبو المنتخب المصري، خاصة بعد تسجيل الهدف الأول الذي كان له تأثير كبير على مجريات اللقاء.

وأضاف أن جميع لاعبي منتخب مصر كانوا في حالة فنية مميزة، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي وسيطرة الفريق على المباراة، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا الأفضل في كل التفاصيل أمام السعودية.

واختتم هشام حنفي تصريحاته بالتأكيد على توقعه أن يقدم منتخب مصر مباراة قوية أمام منتخب إسبانيا في المواجهة المقبلة، في ظل الحالة الفنية المرتفعة التي يظهر بها الفريق.