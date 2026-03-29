إيقاف جمعة مشهور مباراة عقب طرده بمواجهة وادي دجلة

قام حكم مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة طرد جمعه مشهور المدير الفني لطلائع الجيش خلال المباراة

و سيتم ايقافه مباراة بعد طرده اليوم امام وادي دجله اليوم وسيدير مباراتة أمام الاسماعيلي في الدوري من المدرجات

وتاهل وادي دجلة، إلى دور نصف نهائى كأس عاصمة مصر على حساب طلائع الجيش بنتيحة 4-2 مجموعة اللقاءين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري، في إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وافتتح وادي دجلة التهديف في الدقيقة 36، عن طريق عمر عدلى، وأدرك طلائع الجيش هدف التعادل في الدقيقة 3+45، عن طريق خالد عوض.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، عمر عدلي، محمد رجب، أحمد رضا

الوسط: إبراهيم البهنسي، داني مسكيتش، حمزة حسان

الهجوم: دياسطي، يوسف ويا، بولي