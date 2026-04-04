حقيقة خناقة كهربا في إنبي.. رئيس النادي يفجر مفاجأة ويكشف ما حدث بعد رباعية بيراميدز

في كواليس كرة القدم لا تتوقف الحكايات عند صافرة النهاية بل تبدأ أحيانًا من هناك حيث تختلط مشاعر الإحباط بالضغوط وتتحول الهزائم الثقيلة إلى بيئة خصبة للشائعات والتكهنات..هذا ما حدث داخل نادي إنبي عقب سقوطه أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في مباراة لم تترك أثرها فقط على النتيجة بل امتدت تداعياتها إلى ما يثار خلف الكواليس.

الخروج برباعية نظيفة لم يكن مجرد وداع لبطولة بل فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات عديدة حول ما يدور داخل الفريق خاصة مع تداول أنباء عن وقوع مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا والمدير الفني حمزة الجمل في مشهد أعاد للأذهان أزمات سابقة ارتبطت باسم اللاعب وزاد من حدة الجدل داخل الشارع الرياضي.

شائعات ما بعد الهزيمة.. ماذا حدث؟

عقب المباراة مباشرة انتشرت تقارير تشير إلى وجود مشادة قوية داخل غرفة الملابس بين كهربا والجهاز الفني وتحديدًا حمزة الجمل وهو ما فسر بأنه انعكاس لحالة الغضب التي سيطرت على الفريق بعد الخسارة الثقيلة.

هذه الأنباء وجدت صدى واسعًا خاصة أن توقيتها جاء بعد أداء باهت ونتيجة قاسية ما جعل الكثيرين يربطون بين الخروج من البطولة وحدوث توتر داخلي بين اللاعبين والجهاز الفني.

رئيس إنبي يرد ويحسم الجدل

في ظل هذا الجدل وضع أيمن الشريعي رئيس نادي انبى النقاط فوق الحروف مؤكدا أن كل ما تردد بشأن وجود مشادة بين كهربا وحمزة الجمل لا أساس له من الصحة.

وأوضح الشريعي فى تصريحات خاصة أن اللاعب لم يصدر عنه أي سلوك خارج عن النص منذ انضمامه إلى الفريق مشددًا على أن العلاقة بينه وبين الجهاز الفني واللاعبين تسير بشكل طبيعي للغاية دون أي أزمات.

وأضاف أن ما تم تداوله عار تماما من الصحة سواء خلال المباراة أو بعدها في محاولة واضحة لغلق هذا الملف وتهدئة الأجواء داخل النادي.

صورة مختلفة

منذ انتقال محمود عبد المنعم كهربا إلى إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية سعت الإدارة إلى تقديم اللاعب في صورة أكثر هدوءًا واستقرارًا بعيدًا عن الأزمات التي لاحقته في محطات سابقة.

وتشير المعطيات داخل النادي إلى أن اللاعب التزم بشكل واضح داخل الملعب وخارجه وهو ما أكده رئيس النادي ليعكس رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة تركز فقط على الأداء الفني.

ضغوط النتائج وكواليس ما بعد بيراميدز

ورغم نفي وجود أي أزمة فإن الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز تظل نقطة فاصلة داخل الفريق حيث دفعت الإدارة إلى إعادة تقييم الأوضاع بشكل شامل سواء على مستوى الأداء أو مستقبل بعض العناصر.

مثل هذه النتائج غالبًا ما تفرض حالة من الضغط داخل أي فريق وهو ما قد يفسر سرعة انتشار الشائعات حتى في غياب أدلة حقيقية على وجود أزمات.

اجتماع مرتقب.. ماذا عن مستقبل كهربا؟

في سياق متصل تشير تقارير إلى وجود نية لدى إدارة إنبي لعقد جلسة مع كهربا خلال الأيام المقبلة لمناقشة مستقبله مع الفريق وإمكانية استمراره لموسم جديد.

هذه الخطوة تأتي ضمن خطة النادي لإعادة ترتيب الأوراق خاصة في ظل سعيه للحفاظ على العناصر المؤثرة مع بناء فريق قادر على المنافسة بشكل أفضل في الموسم المقبل.