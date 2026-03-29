كهربا يحتفل بالفوز على بتروجت: للبترول زعيم واحد

نشر اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ستوري محتفل بعد فوز فريقه على بتروجت برباعية نظيفة، معلقًا: “البترول زعيم واحد"



وحقق فريق إنبي الفوز على فريق بتروجت بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

وسجل أهداف إنبي كل من أحمد كالوشا، ومحمد شريف حتحوت، وحامد عبدالله، وعلي محمود في الدقائق 11 و14 و36 و64 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل إنبي للدور نصف النهائي بعد الفوز بمجموع اللقاءين بنتيجة 4-1.

تشكيل إنبي

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

حراسة المرمى: بودي سمير

خط الدفاع: أحمد كلوشا - هشام عادل- أحمد صبيحة

خط الوسط: أحمد العجوز - على محمود - زياد كمال

خط الهجوم: حامد عبد الله - محمد حتجوت - اقطاى عبد الله