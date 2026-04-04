إعلان عاجل من السعودية يخص زوار المملكة أصحاب التأشيرات المنتهية

اعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الزوار الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم في 8 رمضان بات بإمكانهم مغادرة المملكة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون الحاجة إلى أي تمديد أو دفع رسوم.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان لها ؛ أن المهلة تمتد حتى الأول من ذو القعدة الموافق 18 أبريل، وذلك ضمن جهودها لتسهيل إجراءات السفر وضمان انسيابية مغادرة ضيوف الرحمن، بما يعكس حرصها على تقديم خدمات ميسّرة ومرنة للزوار.

وفي وقت سابق ؛ نبهت وزارة الحج والعمرة بأن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة في الأول من شهر شوال، وآخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة في 15 من شوال، على أن يكون آخر موعد لبقائهم في المملكة في الأول من شهر ذي القعدة.

وشددت الوزارة، خلال اللقاء الدوري السابع عشر مع شركات العمرة السعودية الذي عقد عبر الاتصال المرئي ، على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لموسم الحج، مشيرة إلى أنه لا حج إلا بتأشيرة حج نظامية، ولا يمكن أداء الحج بتأشيرة عمرة.