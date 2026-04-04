إعلام إيراني: سفينة مرتبطة بإسرائيل توقفت بمضيق هرمز بعد تعرضها لهجوم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن الحرس الثوري، بأن سفينة مرتبطة بإسرائيل توقفت بمضيق هرمز بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

في سياق متصل خفض بنك إيطاليا توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العامين الحالي والمقبل بسبب تداعيات حرب إيران التي تشنها الولايات المتحدة.

ويُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.5% في كل من 2026 و2027، مقارنة بتوقعات سابقة كانت ترجح نمواً قدره 0.6% و0.8% على التوالي، بحسب أحدث التقديرات التي أصدرها البنك المركزي الإيطالي اليوم. وما زالت المؤسسة تتوقع نمواً بنسبة 0.8% في 2028.

ضغوط التضخم

وقال المسؤولون في التقرير: "سيؤثر اندلاع الصراع والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة سلبياً على التوقعات قصيرة الأجل، إذ سيضغطان على الطلب المحلي في الربع الحالي والفصلين المقبلين. ومن المفترض أن يستعيد النشاط الاقتصادي زخمه في مطلع 2027، مع انحسار الضغوط التضخمية".