آخر تحديث لأسعار سيارات رينو

أعلنت شركة رينو عن أحدث قائمة أسعار رسمية لسياراتها في السوق المصرية بتاريخ 30 مارس 2026، والتي شملت جميع الطرازات المتاحة محليًا، مع تنوع واضح في الفئات والتجهيزات لتلبية مختلف احتياجات العملاء.

وجاءت سيارة رينو كارديان ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات بأسعار تبدأ من 850 ألف جنيه لفئة Evolution، وترتفع إلى 900 ألف جنيه لفئة Techno، بينما سجلت الفئة الأعلى تجهيزًا Iconic نحو 950 ألف جنيه.

أما رينو تاليانت، فطرحت بسعر 725 ألف جنيه لفئة Evolution، و775 ألف جنيه لفئة Techno، لتواصل المنافسة في شريحة السيارات السيدان الاقتصادية.

وفي فئة الـSUV، سجلت رينو داستر أسعارًا تبدأ من 1.150 مليون جنيه لفئة H1، و1.250 مليون جنيه لفئة H2، بينما بلغت الفئة الأعلى H3 نحو 1.350 مليون جنيه.

كما أعلنت الشركة أسعار رينو ميجان، حيث جاءت فئة Dynamic 1.6 بسعر 1.170 مليون جنيه، وفئة Signature 1.6 بسعر 1.280 مليون جنيه، فيما سجلت فئة Signature 1.3 Turbo نحو 1.390 مليون جنيه.

وتصدرت رينو أسترال قائمة الطرازات الأعلى سعرًا، إذ بدأت فئة Evolution من 1.490 مليون جنيه، وTechno من 1.625 مليون جنيه، وIconic من 1.750 مليون جنيه، فيما بلغت فئة Esprit Alpine نحو 1.850 مليون جنيه.

وتعكس القائمة استمرار رينو في تقديم باقة متنوعة من الطرازات ما بين السيدان والـSUV، مع اختلاف مستويات التجهيز، بما يمنح العملاء خيارات متعددة وفقًا للميزانية ومتطلبات الاستخدام.

وتُعد الأسعار المعلنة أسعارًا رسمية قابلة للتغيير وفقًا لسياسات السوق والعروض الترويجية لدى الوكلاء.