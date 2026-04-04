الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

فاجعة تهز الإسكندرية| قصة توأم لم تمهلهما الحياة سوى أيام.. والأم غارقة بالألم

فاجعة تهز الإسكندرية| قصة توأم لم تمهلهما الحياة سوى أيام.. وصديقة الأم: الأم غارقة بالألم
فاجعة تهز الإسكندرية| قصة توأم لم تمهلهما الحياة سوى أيام.. وصديقة الأم: الأم غارقة بالألم
ياسمين القصاص

في واقعة مؤلمة تجسد أقسى معاني الفقد والابتلاء، تعيش  وفاء الليثي، وهي معلمة بإحدى المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسكندرية، تجربة إنسانية بالغة القسوة بعد أن فقدت طفليها التوأم خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، في حادثة تركت أثرا عميقاً في نفوس كل من عرف تفاصيلها.

وبدأت القصة بولادة مبكرة للتوأم، حيث وضعت الأم طفليها قبل اكتمال مدة الحمل، إلا أن المؤشرات الأولية كانت مطمئنة، إذ خرج الطفلان سالمين بعد الولادة، مما بعث الأمل في قلوب الأسرة بمرور هذه المرحلة الحرجة بسلام.

لكن سرعان ما تحولت تلك الفرحة إلى حزن بالغ، حيث توفي أحد الطفلين، ثم لحقت به شقيقته بعد يوم واحد فقط، ليكون الفارق الزمني بين وفاتهما أربعة أيام، في مشهد مأساوي يصعب تحمله. 

وفي هذا الصدد، قالت منة الله هشام، صديقة الأم: "الولادة كانت مبكرة وأن الطفلين كانا توأما، مضيفة أن الفارق بين وفاتهما لم يتجاوز أربعة أيام، وهو ما زاد من قسوة الحدث على الأسرة، أمهم تعيش في ألم شديد وصدمة عميقة منذ وقوع المصاب". 

وأضافت هشام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وفاء من الإسكندرية وتعمل معلمة بـ معهد أزهري، واجهت هذا الابتلاء الصعب بثبات وإيمان، رغم فداحة الخسارة التي ألمّت بها وبأسرتها".

والجدير بالذكر، أن تعد هذه الواقعة من أصعب صور الابتلاء التي قد تمر على أي إنسان، حيث فقدان الأبناء يعد من أشد أنواع الألم النفسي، خاصة عندما يحدث في فترة زمنية قصيرة، مما يتطلب دعما نفسيا ومعنويا كبيرا من المحيطين.

وفي ظل هذه الظروف، يتوجه الجميع بالدعاء للأم ووالد الطفلين بأن يلهمهما الله الصبر والسلوان، وأن يربط على قلبيهما في هذا المصاب الجلل، وأن يجعل ما مرا به في ميزان حسناتهما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

ميسي

آخرهم ميسي.. مدرجات تتحول الى ذاكرة خالدة لأساطير الكرة

منتخب مصر

الأوفر حظا بين العرب .. بشرى لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد