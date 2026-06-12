خالد سليم رفقة عمرو دياب في أحدث ظهور

شارك الفنان خالد سليم صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر خالد سليم رفقة الفنان عمرو دياب، وعلق: “دايما مبسوط اني اشوفك يا ملك”.

من جانب آخر، أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه حفله الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه من أبرز الحفلات التي قدمها مؤخرًا، خاصة مع الحضور الجماهيري اللافت من الجاليات العربية، والذي خلق أجواء استثنائية من التفاعل والحماس.

جاء الحفل الذي أحياه خالد سليم في مدينة لوس أنجلوس تحت عنوان “ليلة العندليب وأغاني الزمن الجميل وخالد سليم”، حيث قدّم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني الطرب العربي، شملت أعمالًا لعمالقة الغناء مثل عبد الحليم حافظ وفيروز ووردة الجزائرية، إلى جانب عدد من أغانيه الخاصة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.