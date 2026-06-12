بعد تصدره نسب المشاهدة.. كل ما تريد معرفته عن فيلم Office Romance

تمكن فيلم Office Romance” من تصدر نسب المشاهدة في مصر عبر منصة نتفليكس، وذلك بعد طرحه بأيام.

واحتل فيلم Office Romance المركز الاول ضمن قائمة الافلام الاعلي مشاهدة في مصر.

تدور حول علاقة حب سرّية في مكان العمل، وما يواجهه شخصان مهووسان بالعمل من مشاكل عندما يبدأان بالاستماع إلى مشاعرهما بدلًا من عقولهم. ويُظهر الإعلان غولدستاين في دور المحامي دانيال، الذي يتم تعيينه للعمل لدى جاكي كروز، المديرة التنفيذية الصارمة لشركة طيران، لتبدأ شرارة العلاقة بينهما، بينما يحاولان إخفاءها عن زملائهما.

الفيلم من إنتاج آرون رايدر، أندرو سويت، جنيفر لوبيز، إيلين غولدسميث-توماس، بيني ميدينا، بريت غولدستاين وجو كيلي، فيما يتولى الإنتاج التنفيذي كل من باميلا ثور وكورتني باكستر.



فيلم “Office Romance” من إخراج أول باركر، ومن تأليف غولدستاين وجو كيلي، ويضم أيضًا نخبة من النجوم بينهم جنيفر لوبيز وبريت غولدستاين ، بيتّي غيلبين، آيمي سيداريس، توني هيل، برادلي ويتفورد، وإدوارد جيمس أولموس.