عفاف مصطفى: زوجي طلقني غيابي دون علمي

كشف الفنانة عفاف مصطفى، خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية، عن تفاصيل طلاقها في سن مبكرة.

وقالت مصطفى: اتطلقت غيابي ودون علمي، بعد عام نصف من زواجي، وفوجئت بطليقي يخبرني بالأمر، وفي هذه اللحظة ابتسمت ابتسامة وكأنني شخص مذبـ وح.

كان آخر أعمال عفاف مصطفى السينمائية هو فيلم السادة الافاضل.

الفيلم ضم مجموعة من النجوم، منهم محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، إنتصار، طه دسوقي، ناهد السباعي، وهنادي مهني، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.

الفيلم من تأليف مصطفى صقر، عبد الرحمن جاويش، ومحمد عزالدين، وإخراج كريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة أبو الفضل التي تنهار حياتها الهادئة بوفاة الأب جلال. يجد الابن الأكبر، طارق، نفسه مثقلًا بالمسؤولية، فيما يعود حجازي من القاهرة ليواجه صعوبة في التعامل مع أسرته تفوق صعوبة التعامل مع مرضاه.

تتصاعد الأحداث بتعقيد مع ظهور سمير إيطاليا، الرجل الغامض الذي يطالب العائلة بمبلغ مالي كبير.

وهكذا، تتحول محاولات الأخوين لإصلاح الوضع، ما بين ديون الأب وتحف أثرية مشبوهة، إلى سلسلة من الكوارث التي تزيد الأمور سوءًا.