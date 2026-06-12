القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة بمركز الهناجر للفنون

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما المرأة، والذي تديره الناقدة شاهنده محمد علي، وذلك يوم الإثنين الموافق ١٥ يوليو في تمام السادسة والنصف مساءً بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، والدعوة عامة ومجانية للجمهور.

تتضمن الفعالية عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تناقش قضايا إنسانية واجتماعية متنوعة، حيث يُعرض فيلم "فرصة تانية" بطولة وائل عوني ونورهان منصور، تأليف خالد جمال، وإخراج أبرام سمير، والذي تدور أحداثه حول صراع نفسي بين شاب يسعى لتغيير امرأة متسلطة تسببت في تدمير حياته.



كما يُعرض فيلم "3/2/1" إنتاج وإخراج أحمد معوض، في يوم عيد زواجهم يستعد الزوجين لعمل فوتوسيشن في حين يحاول الزوجين الظهور بالنظر اللائق في الصورة.



وتشمل العروض أيضاً فيلم "أحلام.. ورقة محطمة" إخراج عادل شحاته، والذي يروي قصة فتاة ريفية تعاني من الهلاوس البصرية وتواجه نظرة المجتمع القاسية لها، في ظل سعيها لتحقيق حلم الزواج وبناء حياة مختلفة.



ويُعرض كذلك فيلم "إيه اللي نابه" تأليف وإخراج كريم فهمي، والذي يقدم معالجة كوميدية فانتازية تدور حول مصاص دماء مكتئب يخطط للانتحار، قبل أن تتغير الأمور بظهور فتاة قد تكون مثله.