آمال ماهر تروج لحفلها في باريس

روجت الفنانة آمال ماهر لحفلها في باريس، عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي، انستجرام.

وقالت آمال ماهر: منتظراكم يوم 20 يونيو في حفلتي في باريس.

وكانت قد طرحت النجمة آمال ماهر ، خلال الايام الماضية، احدث اغانيها بعنوان (باجي بالحرية) وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي وبمجرد طرح الاغنية تفاعل معها رواد السوشيال ميديا وسط اشادات واسعه بينهم .

(باجي بالحرية) من كلمات نور عبدالله و الحان مصطفي العسال وتوزيع رامي سمير و ميكس وماستر خالد سند واشراف عام ريهام صبري واخراج بسام الترك.