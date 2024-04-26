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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

38 ألف جنيه للطن.. انهيار جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبيرة .

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

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41 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم


ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.


أسعار الحديد والأسمنت اليوم

 

وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 كما يلي :- 

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 42000 جنيه للطن

- فيما بلغ سعر حديد بشاي 41000 جنيه للطن

- كما وصل سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

- بينما سجلت أسعار الحديد في شركة المصريين 41000 جنيه للطن

- بلغ سعر حديد الكومي 38000 جنيه للطن

- كما سجل العشري 37500 جنيه للطن

- فيما سجل حديد مصر ستيل 38000 جنيه

- بلغ حديد بيانكو سعر 38000 جنيه للطن.

- كما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 39000 جنيه للطن

- سجل حديد الداخلية سعر 42000 جنيه

- بلغ حديد الجيوشي سعر 39000 جنيه

- حديد المراكبي سعر 41000 جنيه للطن

- سجل حديد عطية سعر 38500 جنيه للطن.

- سجل طن الحديد للمصانع الاستثمارية سعرًا يبدأ من 37 ألف جنيه

- بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 42 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل أسمنت المسلح اليوم 2080 جنيهًا في الطن

- كما سجل أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن

- بلغ أسمنت جنوب الوادي سجل 1950 جنيهًا

- سجل أسمنت العسكري 1960 جنيهًا

- فيما سجل أسمنت النهضة 1940 جنيهًا.

- سجل أسمنت السويدي 2180 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت حلوان 2080 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت المخصوص 2040 جنيهًا.

- فيما سجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1280 إلى 1440 جنيهًا

- بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2150 و2370 جنيهًا،

- سجل الأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.

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خالد الدجوي: "مواد البناء" تضع مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط

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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وعز يسجل مفاجأة.. ماذا يحدث في سوق مواد البناء؟

ويضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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41 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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