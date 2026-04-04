فيديو أسر الطيار الأمريكي في إيران يحقق تفاعلا واسعا.. إيه الحكاية؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، انتشارًا واسعًا لمقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة أسر طيار أمريكي داخل إيران، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين طهران وواشنطن.

وحصد الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات، خاصة مع تداوله مصحوبًا بتعليقات تزعم إسقاط مقاتلة أمريكية متطورة وأسر قائدها داخل الأراضي الإيرانية.

فيديو أسر الطيار الأمريكي

يُظهر المقطع المتداول، رجلًا يرتدي زي طيران عسكريًا رافعًا يديه في وضع استسلام، بينما يحيط به أشخاص في مكان يبدو مدنيًا، دون وجود مظاهر واضحة لعملية عسكرية منظمة.

هذا المشهد دفع كثيرين للاعتقاد بأنه دليل على تطور ميداني جديد في الصراع الدائر، خصوصًا مع تزامنه مع أخبار عن إسقاط طائرات أمريكية.

بعض الحسابات ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث أعادت نشر الفيديو على أنه “خبر عاجل”، بل ونسبته زورًا إلى وسائل إعلام معروفة، في محاولة لتعزيز مصداقيته وجذب مزيد من التفاعل.

حقيقة أسر الطيار الأمريكي

عمليات التحقق كشفت حقيقة مختلفة تمامًا بشأن فيديو أسر الطيار الأمريكي، فقد أظهرت مراجعة الفيديو باستخدام أدوات البحث العكسي وتحليل المحتوى البصري أن المقطع ليس حديثًا، ولا يمت بصلة للأحداث الجارية في إيران.

وتبيّن أن الفيديو قديم، وسبق تداوله خلال فترة التوتر بين الهند وباكستان، حيث نُشر آنذاك على أنه يوثق أسر طيار هندي بعد إسقاط طائرته داخل الأراضي الباكستانية.

وأكدت المقارنة بين النسخ المتداولة حاليًا وتلك القديمة تطابق المشاهد دون أي تغيير يُذكر، ما يشير إلى إعادة تدوير المقطع مع تغيير الرواية فقط، في أسلوب متكرر يُستخدم لتضليل الجمهور وإثارة الجدل.

يأتي انتشار هذا الفيديو بالتزامن مع تقارير متضاربة بشأن إسقاط طائرة أمريكية فوق إيران، ففي حين أعلنت جهات إيرانية إسقاط مقاتلة متطورة، تحدثت مصادر أمريكية عن طائرة من طراز مختلف، مع تأكيد تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ للعثور على طاقمها.

سقوط طائرة أمريكية في إيران

وفي وقت سابقٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إسقاط مقاتلة أمريكية متطورة من طراز "أف 35" في أجواء وسط البلاد.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" العسكري إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية من طراز "أف 35" أثناء تحليقها فوق محافظة مركزي وسط إيران.

على الجانب الآخر، أفاد التلفزيون الإيراني بأن السلطات الإيرانية عرضت مكافأة مالية لمن يتمكن من إلقاء القبض على الطيار أو الطيارين الأمريكيين.