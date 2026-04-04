إسرائيل توقف الغارات فجأة.. بحث محموم عن طيار أمريكي مفقود في إيران

أفادت صحيفة وول ستريت الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، يوم السبت بأن جيش الاحتلال أوقف غاراته في موقع إسقاط طائرة أمريكية فوق إيران أمس.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن تل أبيب تواصل مساعدة الولايات المتحدة في تعقّب الطيار المفقود.

وتخوض الولايات المتحدة وإيران، اليوم السبت، سباقا للعثور على أحد الطيارَين اللذين تحطمت طائرتهما داخل الأراضي الإيرانية، في حادث هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أسقطت الطائرة، وهي قاذفة من طراز أف-15-اي.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أحد الطيارَين قفز بالمظلة وأُخرج من إيران في عملية نفذتها قوات خاصة في جنوب غرب البلاد، لكن مصير الطيار الثاني ما زال مجهولا.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني صورا قال إنها لحُطام الطائرة، معلنا عن مكافأة لمن يعثر على الطيارين.