انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وعز يسجل مفاجأة.. ماذا يحدث في سوق مواد البناء؟

يحرص الكثيرون على متابعة أسواق مواد البناء خلال الفترة الحالية، خاصةً بعد تعرضها لموجة من التذبذب، ما بين الارتفاع والانخفاض، ومنها أسعار الحديد التسليح وخام البليت، وهو ما انعكس على باقي مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

وشهدت أسعار الحديد اليوم، الخميس 18 أبريل 2024، انخفاضا جديدا قبل بداية تعاملات الأسواق، ليتراجع سعر طن حديد عز بنحو 751 جنيها، ليهبط لأدنى مستوياته بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع “صدى البلد”، أسعار الحديد والأسمنت عقب تراجعها لليوم الثالث على التوالي خلال بداية تعاملات نهاية الاسبوع الخميس، 18 أبريل 2024، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 43922 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 502 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس، الأربعاء.

سجل حديد عز نحو 44941 جنيها مسجلًا انخفاضا قدره 571 جنيها عن أسعار أمس.

سعر حديد السويس يسجل 43000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 43000 جنيه.

حديد بشاى يسجل 45000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 41000 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 42 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس في مصر:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادى 2232 جنيهًا مسجلا انخفاضا قدره 58 جنيه عن الاسعار المسجلة الأربعاء.

سجل سعر طن أسمنت النصر 2010 جنيهات.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2050 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1960 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2170 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2105 جنيهات.

وشهدت سوق مواد البناء ركودت بحركتي البيع والشراء، ما يدفع المصنعين إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

وكانت بعض المصانع والشركات المتخصصة في إنتاج الحديد قررت خفض أسعارها بنسب متفاوتة بعد تراجع سعر الدولار بالسوق الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

وخفض مصنع المراكبي للصلب أسعار الحديد في مصر بأكثر من 2500 جنيه للطن، والتي بدأ تطبيقها بداية من الأحد الماضي، وفقا للإخطار الموجه من المصنع لوكلائه بما يفيد بخفض أسعار الحديد، وبالانخفاض يصل سعر الطن إلى 43500 جنيه، تسليم أرض المصنع.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة قيام عدد آخر من المصانع والشركات بخفض أسعارها بما يتماشى مع حركة الأسعار المعلنة للسوق المصرفية فيما يخص سعر الدولار والانخفاضات المستمرة.