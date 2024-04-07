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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

41 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة اسقرار  كبير .


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

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41 ألف جنيه للطن .. انهيار جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

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تراجع أسعار الحديد اليوم .. ماذا حدث؟


 

أسعار الحديد  اليوم الأحد

وسجلت أسعار الحديد اليوم الأحد كما يلي:-

- سجل سعر طن حديد عز 46 ألف جنيه.

-  سجل سعر طن حديد الكومي 42 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي 43 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد عطية 42 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المصريين 45 ألف جنيه.

-  سجل سعر طن حديد الجيوشي 42 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العشرى 41 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 48437 جنيهًا.

- بلغ سعر طن حديد بيانكو 41 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد المعادي 42 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد السويس يسجل 43000 جنيه.

- سجل سعر حديد بشاى 45000 جنيه.

- بلغ سعر حديد الجيوشى 42 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد كما يلي :-

-  سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 1930 جنيهًا.

- بلغ سعر طن أسمنت السويس 2170 جنيهًا.

- سجل طن أسمنت السهم 1900 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيهًا.

- وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1910 جنيهات.

- بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيهًا.

- وصل طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة إلى 2000 جنيه.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيهًا.

- بلغ سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2120 جنيهًا.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1990 جنيهًا.

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41 ألف جنيه للطن .. انهيار جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

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غرفة صناعات مواد البناء: استكمال الرئيس لمخطط التنمية العمرانية يخدم الصناعات الوطنية

ويضاف إلى الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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