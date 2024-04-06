41 ألف جنيه للطن .. انهيار جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين في البناء، خاصة مع وجود ارتباك في الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة انخفاض كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.



أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم السبت 6 أبريل 2024 كما يلي :-

- بلغ سعر طن حديد عز 46 ألف جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد الكومي 42 ألف جنيه.

- وسجل سعر طن حديد المراكبي 43 ألف جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد عطية 42 ألفًا و500 جنيه.

-فيما سجل سعر طن حديد المصريين 45 ألفًا جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد الجيوشي 42 ألفًا جنيه.

- سجل سعر طن حديد العشرى 41 ألف جنيه.

- فيما بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 48437 جنيهًا.

- ووصل سعر طن حديد بيانكو 41 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد المعادي 42 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد السويس يسجل 43000 جنيه.

- فيما سجل سعر حديد بشاى 45000 جنيه.

- كما بلغ سعر حديد الجيوشى 42 ألف جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم السبت



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم ما يلي :-

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 1930 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت السويس 2170 جنيهًا.

- فيما سجل طن أسمنت السهم 1900 جنيه.

- كما وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1900 جنيه.

- فيما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1910 جنيهات.



- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- أما سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

- فيما وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيهًا.

- كما وصل طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة إلى 2000 جنيه.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيهًا.

- أما سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2120 جنيهًا.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1990 جنيهًا.

- فيما سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الواحة المخلوط 1330 جنيهًا.

و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.