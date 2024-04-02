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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفض 10 آلاف جنيه.. شعبة مواد البناء تعلن الأسعار الجديدة لطن الحديد

أسعار الحديد
أسعار الحديد

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعر طن الحديد قبل قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف تعدى 55 ألف جنيه في المصنع خلال شهري يناير وفبراير، منوهًا أنه تخطى 60 ألفًا بالنسبة للمستهلك.

وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية "الأولى"، أن الأمر أثار مخاوف المواطنين من وصول سعر الطن إلى 70 ألفًا و80 ألف جنيه.

وأشار إلى أن سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح الآن ما بين 39 ألفًا إلى 46 ألفًا للطن، موضحًا أن السعر انخفض بأكثر من 10 آلاف جنيه منذ التعويم وحتى الآن.

ونوه أن مصر كانت تستورد الحديد والإسمنت تام الصنع قبل عام 2011 بكميات كبيرة، قائلًا إنها تصدر الآن أجود أنواع الأسمنت في العالم.

ولفت إلى أن الحكومة تدعم 80% من النقل البحري لمن يصدر الأسمنت إلى إفريقيا، مضيفًا حققنا أكثر من 10 ملايين طن، وتحولنا من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة.

واختتم، نريد استقرار سعر الصرف وتوفير العملة للمصانع حتى تعمل بكامل طاقتها، وإذا توفرت تلك العوامل ستستقر الأمور وتنتظم بعد العيد.

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